Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
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Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki, 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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