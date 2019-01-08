Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
yönünden boğaza giren 619 borda numaralı, 162 metre boyundaki "Severomorsk" isimli güdümlü füze avcılığı özelliği bulunan savaş gemisi Marmara Denizi
'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:44 Kaynak: AA
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