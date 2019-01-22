Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 121 metre boyundaki "PM-56" isimli savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.



Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının Boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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