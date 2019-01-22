Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 121 metre boyundaki "PM-56" isimli savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının Boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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