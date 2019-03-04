Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi
'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:17 Kaynak: AA
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