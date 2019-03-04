Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 124 metre boyundaki, 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.


Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Güncel
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