Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

24 dakika önce

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:10 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırlılara Müjdeyi Verdi: Temelini Bugünlerde Atıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]