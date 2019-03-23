Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi
yönünden saat 15.45'te boğaza giren 148 borda numaralı "Orsk" isimli savaş gemisi, 17.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi
'ne doğru ilerleyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları botla refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:32 Kaynak: AA
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