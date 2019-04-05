Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.





Alınan bilgiye göre, Ege Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı "Orsk" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.



Gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları botla refakat etti.

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