Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
5 saat önce
Rusya Donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:49 Kaynak: AA
Donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Donanmanın, Karadeniz
filosu bünyesindeki 841 borda numaralı "Suvorovets" isimli gemi, Rescue SB-739 isimli römorkör tarafından çekilerek boğaza Marmara Denizi
yönünden girdi. Ege Denizi
'ne doğru seyreden ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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