Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

5 saat önce

Rusya Donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rusya Donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Donanmanın, Karadeniz filosu bünyesindeki 841 borda numaralı "Suvorovets" isimli gemi, Rescue SB-739 isimli römorkör tarafından çekilerek boğaza Marmara Denizi yönünden girdi.
Ege Denizi'ne doğru seyreden ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:49 Kaynak: AA
Karadeniz, Rusya Federasyonu, Çanakkale Boğazı, Güncel
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