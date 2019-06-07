Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

40 dakika önce

Rus Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rus Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Marmara Denizi yönünden saat 08.30'da boğaza giren Moma sınıfı istihbarat toplama gemisi "Kildin", 09.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyir yapan ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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