Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
40 dakika önce
Rus Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait askeri gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi
yönünden saat 08.30'da boğaza giren Moma sınıfı istihbarat toplama gemisi "Kildin", 09.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi
'ne doğru seyir yapan ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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