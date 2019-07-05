Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

5 dakika önce

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı "Orsk" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları botla refakat etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:19 Kaynak: AA
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