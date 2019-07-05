Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
5 dakika önce
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Marmara Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı "Orsk" isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları botla refakat etti.
Fenerbahçe, Fedor Kudryashov'un peşine düştü!
Karadeniz semalarında hareketli saatler: Rus savaş uçakları alarma geçti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı