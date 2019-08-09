Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

29 dakika önce

Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi ile "MB-304" borda numaralı römorkör saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemi ve römorköre sahil güvenlik botu eşlik etti.
Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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