Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
29 dakika önce
Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz
Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi ile "MB-304" borda numaralı römorkör saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi
'ne doğru seyreden gemi ve römorköre sahil güvenlik botu eşlik etti.
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