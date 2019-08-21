Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:38 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Ege'ye seyrini sürdürdü.
Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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