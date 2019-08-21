Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Ege'ye seyrini sürdürdü.

Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Çanakkale Boğazı, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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