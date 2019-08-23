Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
2 saat önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:50 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren, Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" adlı gemi, 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik ekibi botla eşlik etti.
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