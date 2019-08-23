Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2 saat önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden boğaza giren, Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" adlı gemi, 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik ekibi botla eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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