Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

16 dakika önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye sahil güvenlik görevlileri botla eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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