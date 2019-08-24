Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
16 dakika önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:32 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye sahil güvenlik görevlileri botla eşlik etti.
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