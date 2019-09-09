Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

48 dakika önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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