Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
48 dakika önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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