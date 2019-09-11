Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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