Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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