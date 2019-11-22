Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Sabah saat 09: 00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' saat 10: 30 sıralarında Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde oldu. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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