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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Sabah saat 09: 00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' saat 10: 30 sıralarında Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde oldu. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
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