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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Marmara'ya doğru seyrini sürdürdü.
Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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