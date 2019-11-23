Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Marmara 'ya doğru seyrini sürdürdü.

Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı 'ndan geçti.

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