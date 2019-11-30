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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait "Ivan Khurs" adlı keşif gemisi 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğazdan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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