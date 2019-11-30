Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait "Ivan Khurs" adlı keşif gemisi 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Boğazdan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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