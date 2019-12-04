Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

7 saat önce

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasına ait 310 borda numaralı "Perekop" isimli gemi, 12.50 sularında Çanakkale önlerine geldi.


Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]