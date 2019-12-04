Son Dakika › Güncel › Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasına ait 310 borda numaralı "Perekop" isimli gemi, 12.50 sularında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti