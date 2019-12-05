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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus Donanmasına ait 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden gelerek, boğaza giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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