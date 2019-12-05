Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanmasına ait 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasına ait 151 borda numaralı "Azov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden gelerek, boğaza giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:49 Kaynak: AA
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