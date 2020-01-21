Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden boğaza giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli savaş gemisi saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru ilerledi.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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