Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi 'ne doğru ilerledi.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli savaş gemisi saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı 'ndan geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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