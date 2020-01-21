Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli savaş gemisi saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru ilerledi.
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