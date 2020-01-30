Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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