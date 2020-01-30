Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:37 Kaynak: AA
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