Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE - Son Dakika

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE
6 saat önce
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:47 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Boğaza Ege Denizi yönünden giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi yaklaşık bir saatte Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibi botla refakat etti.
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