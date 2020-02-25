Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE - Son Dakika

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

6 saat önce

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Boğaza Ege Denizi yönünden giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi yaklaşık bir saatte Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren gemiye Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibi botla refakat etti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:47 Kaynak: AA
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