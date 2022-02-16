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Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

16.02.2022 12:45

Bir son dakika haberine göre Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren, Rusya'nın Karadeniz filosundan 90 metre boyundaki kurtarma gemisi "Epron", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren Prutt sınıfı gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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