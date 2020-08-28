RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

Rus donanmasının Karadeniz filosu yardımcı gemisi olan 138 borda numaralı teknik gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den Akdeniz'e gitmek için İstanbul Boğazı'nı kullandı. Geminin boğazdan geçişi yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Rus donanmasına ait askeri gemi Karadeniz 'den Akdeniz 'e geçiş yapmak için İstanbul Boğazı 'ndan geçti.

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