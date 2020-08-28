RUS ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Rus donanmasına ait askeri gemi Karadeniz'den Akdeniz'e geçiş yapmak için İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasının Karadeniz filosu yardımcı gemisi olan 138 borda numaralı teknik gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den Akdeniz'e gitmek için İstanbul Boğazı'nı kullandı. Geminin boğazdan geçişi yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:00 - Kaynak: DHA
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