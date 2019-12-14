Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü

6 saat önce

Rusya'da askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düşünce 2 askeri pilot öldü.

Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü, System.String[]

Rusya'da askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düşünce 2 askeri pilot öldü.


Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı 4. Hava Kuvvetleri ait 17 kuyruk numaralı Mİ-28 tipi Rus yapımı helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada irtifa kaybetmeye başladı. Helikopter Krasnodar Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pilotlar helikopterin hakimiyetini kaybetti. Havaalanı pistine 4 kilometre yükseklikte takla atan helikopter pistte pervanelerinin üstüne düştü. Ters düşen helikopterde bulunan pilotlar Teğmen Albay A.V. Sklyankin ve Binbaşı R.A. Kouchnirenko yaşanan kazada hayatını kaybetti.


Helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışmalara başlatıldığı ifade edilirken helikopterin kara kutusunun bulunduğu askeri uzmanların helikopter üzerinde incelemelere devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - KRASNODAR

Helikopter, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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