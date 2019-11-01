Son Dakika Haberleri: Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek
Son Dakika Güncel Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek

Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek

8 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı."

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
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