Son Dakika Haberleri: Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek
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Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı."


Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
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