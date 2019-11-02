Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı
Son Dakika Güncel Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.

Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
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