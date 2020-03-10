Rus Askeri Heyetle ilk görüşme bugün - Son Dakika
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Rus Askeri Heyetle ilk görüşme bugün

6 saat önce

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye'ye gelen Rus Askeri Heyet ve Türk Heyet arasındaki görüşmeler bugün başlayacak.

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Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye'ye gelen Rus Askeri Heyet ve Türk Heyet arasındaki görüşmeler bugün başlayacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Suriye'de yapılacaklar konusunda varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek heyetler arası görüşmelerin birincisinin 10 Mart 2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığında yapılması bekleniyor.


Görüşmelerde, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek ilk Türk - Rus devriyesi, İdlib meselesi, rejim bölgelerinde bulunan Türk gözlem noktaları, bölgede kritik öneme sahip M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde oluşturulacak 6'şar kilometrelik derinlikteki 'güvenlik koridoru' ve ateşkesin devam ettirilebilmesi için alınacak tedbirler konularının ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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