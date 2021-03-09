Çanakkale'den Akdeniz'e uzanan "IMAN" - Son Dakika

Çanakkale'den Akdeniz'e uzanan "IMAN"

"IMAN" , Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı ikmal tankeri olup Çanakkale'den Akdeniz'e geçiş yapmıştır.

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı ikmal tankeri 'IMAN', Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru geçiş yaptı. Marmara Denizi açıklarından saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu 205. Yardımcı Gemi Ekibi 2. Grup Projesi 6404 Olekma Sınıfı ikmal tankeri 'IMAN', 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus askeri ikmal gemisi IMAN'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

Son Dakika

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu

Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu

Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı

Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz

Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı

İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü