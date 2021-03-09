- Rus askeri ikmal gemisi 'IMAN' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

- Rus askeri ikmal gemisi 'IMAN' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
09.03.2021 16:04
- Rus askeri ikmal gemisi 'IMAN' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması Karadeniz ikmal tankeri IMAN, Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru geçiş yaptı.
- Rus askeri ikmal gemisi 'IMAN' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması Karadeniz ikmal tankeri IMAN, Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru geçiş yaptı.
Marmara Denizi açıklarından saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu 205. Yardımcı Gemi Ekibi 2.Grup Projesi 6404 Olekma Sınıfı ikmal tankeri IMAN,14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus askeri ikmal gemisi IMAN'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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