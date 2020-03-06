RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika

-Genel ve yakın detaylar

-Geminin ön ve arka bölümünde askerlerin nöbet tutması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez

Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem