Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti - Son Dakika

Rus askeri kargo gemisi boğaz'dan geçti
6 saat önce
Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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