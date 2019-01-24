Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Boğazdan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Boğazdan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Askeri Kargo Gemisi Boğazdan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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