Rus Askeri Kargo Gemisi Boğazdan Geçti
1 saat önce
Rus askeri kargo gemisi boğazdan geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus askeri kargo gemisi boğazdan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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