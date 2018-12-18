Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus Askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.



- Çanakkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sivasspor'un Eski Oyuncusu Vitaly Dyakov: Fenerbahçe Felaket Durumda

Marmara Denizi'nde Dev Köpek Balığı Yakalandı

CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?