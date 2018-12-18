Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus Askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor'un Eski Oyuncusu Vitaly Dyakov: Fenerbahçe Felaket Durumda Marmara Denizi'nde Dev Köpek Balığı Yakalandı

CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:16:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]