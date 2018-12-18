Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
47 dakika önce
Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli
askeri kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine
ulaştı.
Askeri kargo gemisine geçişi sırasında Sahil Güvenlik
botu eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:01 Kaynak: AA
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