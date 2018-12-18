Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

47 dakika önce

Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli
askeri kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine
ulaştı.

Askeri kargo gemisine geçişi sırasında Sahil Güvenlik
botu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:01 Kaynak: AA

Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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