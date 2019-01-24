Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

43 dakika önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus Askeri Kargo Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Güvertesinde iki konteynır taşıyan askeri kargo gemisine, Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:46:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]