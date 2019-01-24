Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden saat 09.30'da boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 10.40'da Çanakkale önlerine ulaştı.


Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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