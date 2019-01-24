Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
2 saat önce
Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden saat 09.30'da boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 10.40'da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi
'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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