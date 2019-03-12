Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi saat 10.35 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

(Cenk İşver/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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