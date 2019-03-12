Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 'Dvinitsa 50' adlı askeri kargo gemisi saat 10.35 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
(Cenk İşver/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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