Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi
'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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