Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Kargo Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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