Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, saat 14.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi, saat 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri kargo gemisine, boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.