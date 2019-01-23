Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Askeri kargo gemisinin Suriye'ye gideceği öğrenildi.

Rus Donanması Karadeniz filosuna ait olan 'Dvinica-50' adlı askeri kargo gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Askeri kargo gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı Rus askerlerinin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güverte kısmındaki konteynerler dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi, Marmara Denizine açıldı. Geminin Suriye'ye gideceği öğrenildi.

ASKERİ GEMİNİN GEÇMİŞİ

1985 yılında Camialtı Tersanesinde 'Kemah' adı ile üretilen gemi daha sonra 'Alican Deval' adını aldı. Gemi Türk şirketi tarafından 2015 yılında Rus Donanmasına satıldı. Askeri kargo gemisi Suriye'ye askeri malzeme taşımacılığında kullanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu

Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:39:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]